Zisk amerických bánk sa oproti začiatku roka výrazne zotavil

Washington 1. decembra (TASR) - Zisk amerických bánk zaznamenal v 3. kvartáli v porovnaní s predchádzajúcim obdobím roka prudký rast, v medziročnom porovnaní sú však výsledky o viac než desatinu slabšie. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje Federálneho úradu na ochranu vkladov (FDIC).



Podľa FDIC, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters, dosiahol zisk amerických bánk v 3. štvrťroku 51,2 miliardy USD (42,78 miliardy eur). To je podstatne lepší výsledok než za 2. kvartál, ako aj 1. kvartál tohto roka. V prípade 2. štvrťroka dosiahol zisk 18,8 miliardy USD a za prvé tri mesiace tohto roka iba 18,5 miliardy USD. V obidvoch prípadoch to znamenalo medziročný prepad približne o 70 %. Dôvodom bolo výrazné zvýšenie rezerv na krytie prípadných úverových strát.



Aj keď bol zisk za 3. štvrťrok omnoho vyšší, v medziročnom porovnaní to opäť znamenalo pokles. Bol však miernejší - dosiahol 10,7 %. Prispelo k tomu zníženie objemu rezerv bánk na krytie prípadných úverových strát. Podľa FDIC tieto rezervy klesli v 3. kvartáli v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o 76,8 %.