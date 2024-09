Zisk amerických bánk sa v 2. kvartáli zvýšil o viac než desatinu

Washington 5. septembra (TASR) - Americký bankový sektor zaznamenal v 2. štvrťroku zisk viac než 71 miliárd USD. V medzikvartálnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o viac než desatinu. Údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil americký Federálny úrad pre poistenie vkladov (FDIC), priniesla agentúra Reuters.



Úrad oznámil, že zisk bánk dosiahol za obdobie od apríla do konca júna 71,5 miliardy USD (64,43 miliardy eur). Oproti prvým trom mesiacom roka to znamená zvýšenie o 11,4 %.



Zisky podporilo najmä zníženie nákladov bánk, ako aj vyššie neúrokové výnosy, uviedol FDIC. Výrazne klesli najmä poplatky bánk v prospech fondu na vykrytie jeho strát spôsobených krachom niekoľkých bánk na začiatku minulého roka. Tieto náklady klesli o 4 miliardy USD.



Neúrokové výdavky sa znížili o 2,4 %, aj keď rezervy na krytie prípadných úverových strát zaznamenali rast. To sa týka najmä veľkých bánk, kde sa tieto rezervy zvýšili medzikvartálne o 3,3 miliardy USD alebo o 30,3 %.



(1 EUR = 1,1097 USD)