Zisk amerických bánk v 1. kvartáli vzrástol na vyše 70 miliárd USD

Washington 29. mája (TASR) - Zisk amerických bánk sa v 1. štvrťroku tohto roka zvýšil, pričom tempo rastu sa v porovnaní so záverom minulého roka zrýchlilo. Uviedol to tento týždeň Federálny úrad pre poistenie vkladov (FDIC). Informovala o tom agentúra Reuters.



FDIC oznámil, že zisk v americkom bankovom sektore dosiahol v 1. štvrťroku tohto roka 70,6 miliardy USD (62,38 miliardy eur). Oproti predchádzajúcemu kvartálu to predstavuje zvýšenie o 5,8 %. V poslednom štvrťroku minulého roka sa zisk zvýšil o 2,3 %.



Podľa úradu zisk bánk podporili najmä neúrokové príjmy. Tie sa v porovnaní so 4. kvartálom 2024 zvýšili o 7 %. Na druhej strane, banky mierne zvýšili náklady na krytie prípadných úverových strát. Tieto náklady sa v medzikvartálnom porovnaní zvýšili o 0,3 % na 22,5 miliardy USD. Oproti 1. štvrťroku minulého roka sú vyššie o 9,1 %.



Navyše, FDIC upozornil, že aj keď kvalita bankových aktív zostáva celkovo dobrá, banky naďalej bojujú s problémami na trhu komerčných realít. Objem pôžičiek po lehote splatnosti v tejto oblasti dosahuje momentálne 1,49 %, čo je najvyššia úroveň od roku 2014.



(1 EUR = 1,1317 USD)