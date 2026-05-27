Zisk amerických bánk v 1. kvartáli vzrástol na 80,5 miliardy USD

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Washington 27. mája (TASR) - Zisk amerických bánk sa v 1. štvrťroku tohto roka zvýšil o 3,6 % a dosiahol 80,5 miliardy dolárov (69,19 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v stredu odvolala na údaje Federálneho úradu pre poistenie vkladov (FDIC).

Domáce bankové vklady vzrástli siedmy štvrťrok po sebe a hoci náklady na tvorbu rezerv sa v sledovanom období zvýšili o 2,3 %, boli nižšie ako v predchádzajúcom roku. Ukazovatele kvality aktív zostali priaznivé, pričom podiel úverov po splatnosti mierne klesol. Podiel úverov po splatnosti v segmente rezidenčných a komerčných nehnuteľností mierne vzrástol. V prípade úverov na kreditné karty, nákup automobilov a viacgeneračné komerčné nehnuteľnosti zostal podiel problémových pôžičiek na zvýšenej úrovni. Úroveň kapitálu a likvidity bánk zostala silná, uviedol vo vyhlásení predseda FDIC Travis Hill.

(1 EUR = 1,1634 USD)
