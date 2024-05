Zisk amerických bánk vzrástol v 1. štvrťroku o takmer 80 %

Washington 30. mája (TASR) - Zisk amerických bánk vzrástol v 1. štvrťroku tohto roka o takmer 80 % na vyše 64 miliárd USD. Výsledky výrazne ovplyvnil vývoj ziskov veľkých bánk, ktoré na rozdiel od záveru minulého roka nezaťažili poplatky do Fondu na ochranu vkladov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje Federálneho úradu pre poistenie vkladov (FDIC).



Za prvé tri mesiace tohto roka zaznamenali americké banky celkový zisk na úrovni 64,2 miliardy USD (59,13 miliardy eur), uviedol FDIC. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 79,5 %.



Na porovnanie, v poslednom kvartáli roka 2023 vykázali banky pokles zisku o takmer 44 %. Ovplyvnili to jednorazové poplatky, ktoré veľké banky museli odviesť do Fondu na ochranu vkladov, aby mu pomohli vykryť straty spôsobené krachom niekoľkých bánk na začiatku minulého roka. Okrem toho výsledky bánk v 1. štvrťroku podporili podľa FDIC aj nižšie výdavky na krytie prípadných strát.



FDIC však zároveň oznámil, že "zoznam problematických bánk" sa v 1. štvrťroku rozšíril. Zatiaľ čo vo 4. kvartáli minulého roka bolo na tomto zozname 52 bánk, v 1. kvartáli tohto roka už zoznam evidoval 63 inštitúcií.



Celkový objem aktív takýchto bánk sa zvýšil z približne 66 miliárd na 82,1 miliardy USD. Momentálne sa za "problematické banky" považuje 1,4 % všetkých bánk v USA, dodal FDIC. V poslednom kvartáli minulého roka predstavovali 1,1 % z celkového počtu amerických bánk.



(1 EUR = 1,0857 USD)