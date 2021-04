Zisk A.P. Moller-Maersk v 1. kvartáli vzrástol viac, ako sa čakalo

Kodaň 27. apríla (TASR) - Dánska lodiarska a ropná spoločnosť A.P. Moller-Maersk oznámila za 1. štvrťrok 2021 lepšie ako očakávané výsledky. Prispel k tomu nárast dopytu počas pandémie nového koronavírusu. Ukázali to v utorok predbežné údaje najväčšieho svetového prepravcu lodných kontajnerov.



Podľa nich sa tržby spoločnosti za tri mesiace do konca marca 2021 zvýšili o takmer 30 % na 12,4 miliardy USD (10,26 miliardy eur). A prevádzkový zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) dosiahol 3,1 miliardy USD. Presnejšie výsledky zverejní spoločnosť 5. mája.



Motorom silného výkonu v uplynulom kvartáli bolo pokračovanie výnimočnej situácie na trhu s rastúcim dopytom po preprave kontajnerov. To však spôsobuje problémy v dodávateľskom reťazci a vedie k nedostatku kontajnerov, uviedla dánska firma.



Dodala, že objem námornej prepravy sa v 1. štvrťroku zvýšil o 5,7 %, zatiaľ čo priemerné ceny medziročne vzrástli o 35 %.



Spoločnosť Maersk pôsobí 130 krajinách sveta a zamestnáva približne 80.000 ľudí.



(1 EUR = 1,2085 USD)