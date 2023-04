Zisk ASML, dodávateľa systémov pre výrobcov čipov, výrazne vzrástol

Veldhoven 19. apríla (TASR) - Holandský holding ASML, jeden z najväčších dodávateľov systémov pre výrobcov čipov, oznámil v stredu výrazný nárast zisku v 1. štvrťroku, aj keď jeho predaj v Číne klesol. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews. ASML ale očakáva, že v nasledujúcich mesiacoch sa jeho odbyt aj v Číne zvýši. Uviedol to v stredu finančný riaditeľ Roger Daasen.



Čistý zisk spoločnosti v 1. štvrťroku 2023 sa vyšplhal na 1,96 miliardy eur z minuloročných 695,3 milióna eur. Zisk na akciu vzrástol na 4,95 eura z 1,73 eura/akcia pred rokom.



Celkové čisté tržby za tri mesiace do konca marca 2023 vzrástli na 6,75 miliardy eur z 3,53 miliardy eur v predchádzajúcom roku.



Predaj ASML v Číne, ktorá je jeho tretím najväčším trhom na svete po Taiwane a Južnej Kórei, bol predmetom veľkých geopolitických sporov. USA sa snažia spomaliť technologický a vojenský pokrok Pekingu podkopávaním jeho schopnosti vyrábať pokročilé počítačové čipy.



Holandská vláda začiatkom marca potvrdila, že sa zosúladí s USA a do leta zavedie nové pravidlá, ktoré obmedzia vývoz niektorých zariadení vyrobených spoločnosťou ASML do Číny, pretože môžu byť použité vo vojenských aplikáciách.



Daasen poznamenal, že to ovplyvní len časť potenciálneho vývozu do Číny, zatiaľ čo dopyt od výrobcov čipov, ktorí vyrábajú o niečo staršie typy, zostáva silný.



Výsledky za 1. štvrťrok podľa vedenia ASML odrážajú najmä vyššie než očakávané výnosy.



"Naďalej vidíme zmiešané signály o dopyte z rôznych koncových segmentov trhu. Celkový dopyt však stále prevyšuje našu kapacitu pre tento rok a momentálne máme nevybavené objednávky za viac ako 38,9 miliardy eur," uviedol prezident a generálny riaditeľ Peter Wennink.



Pri pohľade do budúcnosti na 2. štvrťrok ASML očakáva tržby medzi 6,5 až 7 miliardami eur.



ASML má v úmysle navrhnúť celkovú dividendu za rok 2022 vo výške 5,8 eura na kmeňovú akciu, čo je nárast o 5,5 % v porovnaní s rokom 2021.