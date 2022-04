Zisk AstraZeneca v 1. kvartáli klesol, ale tržby vzrástli

Londýn 29. apríla (TASR) – Britský výrobca liekov AstraZeneca v piatok oznámil pokles čistého zisku v 1. štvrťroku 2022 v dôsledku reštrukturalizácie a poplatkov spojených s prevzatím americkej biotechnologickej firmy Alexion. Jeho tržby však prudko vzrástli. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Zisk spoločnosti po zdanení za tri mesiace do konca marca 2022 klesol o 75 % na 386 miliónov USD (368,14 milióna eur) z 1,56 miliardy USD v predchádzajúcom roku.



Celkové tržby sa však zvýšili o 56 % na 11,39 miliardy USD z vlaňajších 7,32 miliardy USD. Prispel k tomu predaj lieku Alexion aj vakcíny Vaxzevria proti ochoreniu COVID-19 a ďalších liekov.



Tržby z vakcíny Vaxzevria v 1. štvrťroku vzrástli až štvornásobne na 1,15 miliardy USD, a to napriek 40-% poklesu v Európe, kde už prebehlo očkovanie.



Skupina vo svojom vyhlásení o výsledkoch opäť varovala, že príjmy z vakcíny Vaxzevria sa tento rok znížia, keďže pandémia ustupuje.



Celkové tržby spoločnosti z liekov na ochorenie COVID-19 by mali tento rok klesnúť až o 20 %.



Rozsiahle očkovanie v celej Európskej únii (EÚ) v kombinácii s menej smrteľným variantom omikron prinieslo dramatický pokles počtu ľudí hospitalizovaných alebo zomierajúcich na ochorenie COVID-19. Zároveň sa v celej EÚ zmiernili alebo úplne zrušili obmedzenia súvisiace s pandémiou.



Čína však obnovuje blokády na zastavenie ochorenia COVID-19, keďže počet infikovaných v krajine stúpa.



AstraZeneca rýchlo zareagovala na vypuknutie pandémie nového koronavírusu pred dvomi rokmi. Odvtedy však čelí tvrdej konkurencii vakcín, najmä amerických gigantov Moderna a Pfizer.



(1 EUR = 1,0485 USD)