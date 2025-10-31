< sekcia Ekonomika
Zisk Audi prudko vzrástol, pomohol však nízky porovnávací základ
Audi v piatok oznámila, že v 3. štvrťroku tohto roka zaznamenala zisk po zdanení na úrovni 718 miliónov eur.
Autor TASR
Ingolstadt 31. októbra (TASR) - Nemecká automobilka Audi zaznamenala v 3. štvrťroku výrazný rast čistého zisku, výsledky však podporil nízky porovnávací základ. Spoločnosti však robia problémy americké dovozné clá, v dôsledku ktorých zhoršila vyhliadky v oblasti prevádzkovej marže. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.
Audi v piatok oznámila, že v 3. štvrťroku tohto roka zaznamenala zisk po zdanení na úrovni 718 miliónov eur. Na porovnanie, v období júl až september minulého roka predstavoval zisk 272 miliónov eur, pričom na túto úroveň klesol z 1,2 miliardy eur v 3. kvartáli 2023. Za prepadom zisku v 3. štvrťroku 2024 boli najmä náklady na reštrukturalizáciu v dôsledku zatvorenia závodu Audi v Bruseli.
Prevádzková marža za tri štvrťroky tohto roka však v medziročnom porovnaní klesla. Dosiahla 3,2 %, zatiaľ čo za deväť mesiacov minulého roka predstavovala 4,5 %. Okrem reštrukturalizácie ju ovplyvnili regulačné opatrenia na znižovanie emisií a americké dovozné clá.
Podľa finančného riaditeľa spoločnosti Jürgena Rittersbergera clá uvalené americkým prezidentom Donaldom Trumpom stáli Audi za deväť mesiacov tohto roka zhruba 850 miliónov eur. Zároveň odhaduje, že za celý rok to bude automobilku stáť 1,3 miliardy eur. Firma totiž nemá v USA žiadny závod. Rittersberger však potvrdil, že spoločnosť do konca roka rozhodne, či nejaký v Spojených štátoch postaví.
V reakcii na tohtoročné výsledky Audi zhoršila výhľad celoročnej prevádzkovej marže. Firma pôvodne očakávala, že sa bude pohybovať v rozmedzí od 5 % do 7 %, teraz odhaduje, že to bude od 4 % do 6 %.
Audi v piatok oznámila, že v 3. štvrťroku tohto roka zaznamenala zisk po zdanení na úrovni 718 miliónov eur. Na porovnanie, v období júl až september minulého roka predstavoval zisk 272 miliónov eur, pričom na túto úroveň klesol z 1,2 miliardy eur v 3. kvartáli 2023. Za prepadom zisku v 3. štvrťroku 2024 boli najmä náklady na reštrukturalizáciu v dôsledku zatvorenia závodu Audi v Bruseli.
Prevádzková marža za tri štvrťroky tohto roka však v medziročnom porovnaní klesla. Dosiahla 3,2 %, zatiaľ čo za deväť mesiacov minulého roka predstavovala 4,5 %. Okrem reštrukturalizácie ju ovplyvnili regulačné opatrenia na znižovanie emisií a americké dovozné clá.
Podľa finančného riaditeľa spoločnosti Jürgena Rittersbergera clá uvalené americkým prezidentom Donaldom Trumpom stáli Audi za deväť mesiacov tohto roka zhruba 850 miliónov eur. Zároveň odhaduje, že za celý rok to bude automobilku stáť 1,3 miliardy eur. Firma totiž nemá v USA žiadny závod. Rittersberger však potvrdil, že spoločnosť do konca roka rozhodne, či nejaký v Spojených štátoch postaví.
V reakcii na tohtoročné výsledky Audi zhoršila výhľad celoročnej prevádzkovej marže. Firma pôvodne očakávala, že sa bude pohybovať v rozmedzí od 5 % do 7 %, teraz odhaduje, že to bude od 4 % do 6 %.