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Zisk automatizačnej firmy Honeywell Technologies v 2. kvartáli stúpol
Firma Honeywell Technologies vo štvrtok oznámila, že jej kvartálny zisk na akciu stúpol na 1,95 USD (1,71 eura) z úrovne 1,77 USD, na ktorej bol v rovnakom období pred rokom.
Autor TASR
Charlotte 23. júla (TASR) - Americká firma Honeywell Technologies, podnikajúca v oblasti automatizácie, v druhom štvrťroku dosiahla rast zisku vďaka odolnému dopytu v segmentoch priemyselnej automatizácie a automatizácie budov. Ide o prvé kvartálne výsledky firmy po tom, ako sa pôvodný konglomerát rozdelil na tri samostatné spoločnosti zamerané na automatizáciu, letecký priemysel a na pokročilé materiály. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Firma Honeywell Technologies vo štvrtok oznámila, že jej kvartálny zisk na akciu stúpol na 1,95 USD (1,71 eura) z úrovne 1,77 USD, na ktorej bol v rovnakom období pred rokom.
Rozdelenie na tri samostatné podniky konglomerát ohlásil vo februári 2025. Po odčlenení divízie pokročilých materiálov pod názvom Solstice Advanced Materials sa v júni minulého roka osamostatnila aj divízia Honeywell Aerospace. Honeywell Technologies sa tak stala čisto automatizačnou spoločnosťou zameranou na priemyselné, procesné a stavebné technológie.
(1 EUR = 1,1408 USD)
Firma Honeywell Technologies vo štvrtok oznámila, že jej kvartálny zisk na akciu stúpol na 1,95 USD (1,71 eura) z úrovne 1,77 USD, na ktorej bol v rovnakom období pred rokom.
Rozdelenie na tri samostatné podniky konglomerát ohlásil vo februári 2025. Po odčlenení divízie pokročilých materiálov pod názvom Solstice Advanced Materials sa v júni minulého roka osamostatnila aj divízia Honeywell Aerospace. Honeywell Technologies sa tak stala čisto automatizačnou spoločnosťou zameranou na priemyselné, procesné a stavebné technológie.
(1 EUR = 1,1408 USD)