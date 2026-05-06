Streda 6. máj 2026
Zisk automobilky BMW sa v prvom štvrťroku oslabil o 23 %

Na snímke logo značky BMW na hlavnej administratívnej budove a orientačnom bode výrobcu vozidiel BMW v Mníchove v piatok 28. marca 2025. Foto: TASR/DPA

Autor TASR
Mníchov 6. mája (TASR) - Zisk nemeckej automobilky BMW v prvom kvartáli klesol o 23 %, keďže jej výsledky ovplyvnili americké clá, slabší dopyt v Číne a vplyv vývoja na devízových trhoch. Čistý zisk za január až marec sa znížil na 1,67 miliardy eur, uviedol v stredu výrobca áut. Tržby BMW sa oslabili o 8,1 % na 31 miliárd eur a predaj vozidiel sa zmenšil o 3,5 % na 565.780 kusov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Automobilka očakáva, že americké clá, ktoré zaviedol prezident Donald Trump, budú na jej výsledky negatívne vplývať aj v tomto roku. Odbyt BMW poškodili aj ťažkosti na čínskom trhu, na ktorom s problémami zápasia všetky nemecké automobilky, a silný dopyt v Európe to nedokázal vykompenzovať.

„Počas prvých troch mesiacov tohto roka sme v Európe dostali viac objednávok ako v ktoromkoľvek inom štvrťroku v histórii spoločnosti,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ BMW Oliver Zipse.

Spoločnosť BMW uviedla, že sa bude naďalej zameriavať na disciplínu v oblasti nákladov, hoci neprijala formálny program úspor. Finančný riaditeľ Walter Mertl povedal, že spoločnosť v súvislosti s nákladmi prijala celofiremné opatrenia.
