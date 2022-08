Zisk automobilky Ferrari vzrástol v 2. kvartáli o viac než pätinu

Miláno 2. augusta (TASR) - Taliansky výrobca luxusných športových áut Ferrari oznámil za 2. štvrťrok výrazný rast tržieb aj zisku, ktorými prekonal očakávania. Firma zároveň zlepšila prognózu na celý rok. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a serveru RTTNews.



Automobilka v utorok uviedla, že za 2. kvartál zaznamenala čistý zisk 251 miliónov eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje rast o 21,6 %.



Zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou (EBITDA) upravený o mimoriadne položky dosiahol 446 miliónov eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 15,5 % a zároveň prekonanie prognózy analytikov oslovených agentúrou Reuters. Tí počítali s upraveným EBITDA na úrovni 427 miliónov eur.



Čisté tržby dosiahli 1,29 miliardy eur a oproti 2. kvartálu minulého roka to znamená rast o 24,9 %. V prípade upravenia o kurzové vplyvy rast tržieb dosiahol 21,1 %. Spoločnosť predala v 2. štvrťroku 3455 áut, o 28,7 % viac než za rovnaké obdobie pred rokom.



Po oznámení výsledkov automobilka zlepšila svoj odhad hospodárskych výsledkov na celý rok. Pôvodne očakávala upravený celoročný EBITDA v rozmedzí od 1,65 miliardy do 1,70 miliardy eur, teraz počíta s týmto ziskom v rozmedzí od 1,70 miliardy do 1,73 miliardy eur. V prípade čistých tržieb zasa firma predpokladá, že v tomto roku dosiahnu približne 4,9 miliardy eur, zatiaľ čo pôvodný odhad uvádzal zhruba 4,8 miliardy eur.