Zisk automobilky General Motors vzrástol v 2. kvartáli o vyše polovicu

Detroit 25. júla (TASR) - Americká automobilka General Motors (GM) oznámila za 2. kvartál prudké zvýšenie zisku, keď vysoký dopyt umožnil firme zvyšovať ceny. Zároveň zlepšila vyhliadky zisku aj na celý rok. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



Spoločnosť v utorok uviedla, že za 2. štvrťrok dosiahla čistý zisk 2,54 miliardy USD (2,29 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 52 %.



Výsledky podporil prudký rast tržieb. Tie vzrástli o viac než 25 % na 44,75 miliardy USD, pod čo sa podpísalo zvýšenie objemu predaja na trhoch Severnej Ameriky aj Číny. Ešte na jar niektorí ekonómovia očakávali, že trh s automobilmi sa v USA začne v dôsledku vysokej inflácie ochladzovať. V poslednom období však analytici z Wall Street poukázali na silný americký trh práce, ktorý udržuje automobilový trh na stabilnej úrovni.



"Za dobrými finančnými výsledkami je pokračujúci vysoký dopyt po našich vozidlách," povedala šéfka GM Mary Barrová. Výsledky pritom mohli byť aj lepšie. Čiastočne ich však ovplyvnili náklady vo výške 792 miliónov USD spojené so zvolávaním áut Chevrolet Bolt do servisov pre problémy s batériami.



Výrazný rast zisku za 2. štvrťrok umožnil firme GM zlepšiť vyhliadky v tomto ukazovateli na celý rok. Spoločnosť teraz očakáva, že celoročný čistý zisk dosiahne 9,3 miliardy až 10,7 miliardy USD, zatiaľ čo pôvodný odhad poukazoval na zisk v rozmedzí od 8,4 miliardy do 9,9 miliardy USD. Tieto vyhliadky však budú platiť v prípade, že firma sa dohodne so zástupcami zamestnancov na novej pracovnej zmluve a nedôjde k štrajku. Platnosť súčasnej zmluvy sa končí v septembri.



(1 EUR = 1,1096 USD)