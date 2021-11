Zisk automobilky Honda Motor v 2. štvrťroku klesol

Tokio 5. novembra (TASR) - Japonská automobilka Honda Motor v piatok znížila svoju prognózu celoročného zisku po tom, ako ako v 2. štvrťroku finančného roka 2021/2022 zaznamenala pokles zisku po náraste v predchádzajúcom kvartáli. Dôvodom je globálny nedostatok čipov, ktorý automobilku prinútil obmedziť produkciu. Honda varovala tiež, že nevidí žiadny rýchly koniec problémov s čipmi, ktoré ovplyvňujú výrobcov automobilov na celom svete.



"Externé podnikateľské prostredie zostane počas tohto fiškálneho roka náročné najmä v dôsledku oživenia ochorenia COVID-19, nedostatku dodávok určitých častí vrátane polovodičov a nárastu nákladov na suroviny," uviedla spoločnosť vo vyhlásení.



Za tri mesiace do konca septembra klesol prevádzkový zisk automobilky o 29,7 % na 198,9 miliardy jenov (1,51 miliardy eur) z 282,96 miliardy JPY pred rokom. Tento výsledok však prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali zisk 183,5 miliardy JPY.



Čistý zisk sa v 2. štvrťroku znížil o 30,8 % na 166,60 miliardy JPY z 240,92 miliardy JPY v minulom roku. Zisk na akciu dosiahol 96,56 JPY, zatiaľ čo vlani to bolo 139,53 JPY/akcia.



Konsolidované tržby klesli o 6,8 % na 3,40 bilióna JPY z 3,65 bilióna JPY v minulom roku.



Honda znížila svoju prognózu čistého zisku za celý rok do konca marca 2022 na 555 miliárd jenov z predchádzajúcich 670 miliárd JPY, odhad prevádzkového zisku na 660 miliárd JPY zo 780 miliárd JPY a tržieb na 14,6 bilióna JPY z 15,45 bilióna JPY.



Spoločnosť oznámila predbežnú dividendu vo výške 55 jenov na akciu.



Rovnako ako v prípade ostatných automobiliek aj výrobné plány Hondy zasiahol nedostatok komponentov. Honda znížila svoj plán predaja vozidiel v súčasnom finančnom roku na 4,2 milióna zo 4,85 milióna áut, čo je menej ako 4,5 milióna vozidiel v predchádzajúcom finančnom roku do konca marca 2021.



(1 EUR = 131,77 JPY)