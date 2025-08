Zisk automobilky Honda sa v 1. štvrťroku prepadol o 50,2 %

Tokio 6. augusta (TASR) - Zisk japonskej automobilky Honda sa v uplynulom štvrťroku prudko prepadol v dôsledku amerických ciel. Spoločnosť napriek tomu v stredu zlepšila svoj celoročný výhľad po tom, ako Tokio uzavrelo novú obchodnú dohodu s Washingtonom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



V prvých troch mesiacoch svojho fiškálneho roka 2025/2026, ktorý sa začína v apríli, čistý zisk automobilky medziročne klesol o 50,2 % na 196,67 miliardy jenov (1,15 miliardy eur). Tržby sa znížili o 1,2 % na 5,34 bilióna JPY. Napriek vplyvu ciel a jednorazovým výdavkom súvisiacim s investíciami do elektrických vozidiel predaj v Spojených štátoch „zostal silný“ a v prepočte na jeny medziročne vzrástol o 1,2 %, uviedla spoločnosť.



Administratíva prezidenta Donalda Trumpa v apríli uvalila 25-percentné clo na japonské automobily dovážané do Spojených štátov. Honda, druhý najväčší japonský výrobca automobilov po Toyote, však dokázala odolať tlaku lepšie ako jej domáci konkurenti. Viac ako 60 % vozidiel, ktoré predáva v Spojených štátoch, tam totiž aj vyrába, čo je najvyšší podiel medzi veľkými japonskými výrobcami automobilov.



Na základe dohody medzi Tokiom a Washingtonom oznámenej v júli sa clá na japonské automobily dovážané do USA znížia na 15 %. Vďaka tomu teraz Honda očakáva 50-percentný pokles čistého zisku za fiškálny rok 2025/2026 na 420 JPY v porovnaní so skôr odhadovaným prepadom o 70 %. Tržby podľa aktualizovaného výhľadu klesnú o 2,7 % namiesto predtým prognózovaných 6,4 %.



(1 EUR = 170,42 JPY)