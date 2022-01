Zisk automobilky Hyundai klesol vo štvrtom kvartáli zhruba o polovicu

Soul 25. januára (TASR) - Zisk juhokórejskej automobilky Hyundai Motor klesol vo 4. kvartáli zhruba o polovicu, čím výrazne zaostal za očakávaniami trhov. Výsledky spoločnosti ovplyvnili rastúce náklady a platby daní.



Hyundai Motor, ktorá spolu so sesterskou firmou Kia patrí k desiatke najväčších automobiliek sveta, oznámila v utorok, že vo 4. kvartáli minulého roka dosiahla čistý zisk 547 miliárd wonov (404,46 milióna eur). V rovnakom období predchádzajúceho roka predstavoval zisk 1,1 bilióna wonov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Výsledky sú neporovnateľne horšie, než predpokladali analytici. Tí v prieskume spoločnosti Refinitiv SmartEstimate počítali s rastom čistého zisku na 1,5 bilióna wonov.



Analytici zároveň uviedli, že náklady firmy budú rásť aj v 1. kvartáli tohto roka. Poukázali najmä na zvyšovanie cien surovín a kľúčových komponentov, ako aj pokračujúce problémy s dodávkami materiálov.



Hyundai však očakáva, že problémy v dodávateľskom reťazci by sa od 2. štvrťroka mali zmierniť, v dôsledku čoho počíta za 1. polrok so zotavením produkcie a za celý rok 2022 so zvýšením predaja. Len v Severnej Amerike, čo je najväčší trh pre Hyundai, očakáva firma rast predaja zhruba o 20 %. Spolu so sesterskou automobilkou Kia počíta s globálnym kombinovaným rastom predaja v tomto roku o viac než 12 %.



(1 EUR = 1352,41 KRW)