Zisk automobilky Porsche sa v 1. polroku prepadol o vyše dve tretiny

Stuttgart 30. júla (TASR) - Nemecký výrobca luxusných športových automobilov Porsche zaznamenal za 1. polrok tohto roka prepad zisku o viac než dve tretiny, pričom situácia sa výrazne zhoršila v 2. kvartáli. Dôvodom sú na jednej strane americké dovozné clá, na druhej však aj pokračujúce problémy na čínskom trhu a vysoké náklady spojené s presunom k elektrickým vozidlám. Informovali o tom agentúra DPA a portál RTTNews.



Spoločnosť v stredu uviedla, že za prvých šesť mesiacov zaznamenala čistý zisk 724 miliónov eur. Oproti 1. polroku minulého roka to predstavuje pokles o 66,33 %. Prevádzkový zisk dosiahol 1,01 miliardy eur, zatiaľ čo za prvých šesť mesiacov roka 2024 to bolo 3,06 miliardy eur.



Tržby sa znížili z 19,46 miliardy eur za 1. polrok minulého roka na 18,16 miliardy eur. Čiastočne sa pod to podľa vedenia Porsche podpísal nižší objem predaja. Za 1. polrok predala spoločnosť 146.391 vozidiel, čo predstavuje medziročný pokles o 6,1 %.



Z pohľadu kvartálov bola situácia podstatne horšia v tom druhom. V automobilovom biznise, bez započítania finančných služieb, zaznamenala automobilka prepad prevádzkového zisku až o 91 %.



Ako povedal šéf spoločnosti Oliver Blume, „firma naďalej čelí obrovským výzvam. Toto nie je búrka, ktorá tak ľahko prejde,“ povedal. „Svet sa dramaticky mení a navyše úplne ináč, než sme predpokladali ešte pred pár rokmi,“ dodal Blume s tým, že ani v roku 2026 a nasledujúcom období neočakáva pozitívny ekonomický impulz.