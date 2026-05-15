< sekcia Ekonomika
Zisk automobilky Subaru prudko klesol, hoci jej tržby sa zvýšili
Firma vyrába aj leteckú techniku.
Autor TASR
Tokio 15. mája (TASR) - Zisk japonskej automobilky Subaru sa v jej uplynulom účtovnom roku prudko znížil napriek vyšším tržbám. Firma, ktorá vyrába aj leteckú techniku, však očakáva, že v terajšom účtovnom roku sa jej zisk a tržby výrazne posilnia. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Zisk, patriaci vlastníkom materskej spoločnosti, za rok 2025/26 klesol o 73,1 % na 90,84 miliardy jenov (491 miliónov eur) z úrovne 338,06 miliardy JPY, na ktorej bol v predchádzajúcom roku. Zisk na akciu sa znížil na 125,49 JPY zo 458 JPY. Prevádzkový zisk medziročne klesol o 90,1 % na 40,12 miliardy JPY zo 405,31 miliardy JPY, hoci tržby firmy vzrástli o 2,1 % na 4,78 bilióna JPY z úrovne 4,69 bilióna JPY.
Za rok končiaci sa 31. marca 2027 Subaru očakáva čistý zisk v objeme 130 miliárd JPY, čiže 179,59 JPY na akciu, čo by bol medziročný rast o 43,1 %. Automobilka prognózuje, že jej prevádzkový zisk stúpne o 273,9 % na 150 miliárd JPY a tržby sa zvýšia o 8,7 % na 5,20 bilióna JPY.
(1 EUR = 184,83 JPY)
Zisk, patriaci vlastníkom materskej spoločnosti, za rok 2025/26 klesol o 73,1 % na 90,84 miliardy jenov (491 miliónov eur) z úrovne 338,06 miliardy JPY, na ktorej bol v predchádzajúcom roku. Zisk na akciu sa znížil na 125,49 JPY zo 458 JPY. Prevádzkový zisk medziročne klesol o 90,1 % na 40,12 miliardy JPY zo 405,31 miliardy JPY, hoci tržby firmy vzrástli o 2,1 % na 4,78 bilióna JPY z úrovne 4,69 bilióna JPY.
Za rok končiaci sa 31. marca 2027 Subaru očakáva čistý zisk v objeme 130 miliárd JPY, čiže 179,59 JPY na akciu, čo by bol medziročný rast o 43,1 %. Automobilka prognózuje, že jej prevádzkový zisk stúpne o 273,9 % na 150 miliárd JPY a tržby sa zvýšia o 8,7 % na 5,20 bilióna JPY.
(1 EUR = 184,83 JPY)