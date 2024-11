Zisk automobilky Toyota klesol v 1. polroku o viac než štvrtinu

Tokio 6. novembra (TASR) - Japonská automobilka Toyota zaznamenala za 1. polrok súčasného obchodného roka pokles čistého zisku o viac než štvrtinu. Pokles zaznamenala aj v prípade prevádzkového zisku, pričom za 2. štvrťrok vykázala prvý pokles tohto zisku za dva roky. Dôvodom bolo zníženie produkcie, pod čo sa veľkou mierou podpísal škandál súvisiaci s kvalitou produktov a nepriaznivý vývoj v Číne. Informovali o tom agentúra Reuters a japonská agentúra Kjódó.



Spoločnosť uviedla, že za šesť mesiacov obchodného roka 2024/2025, ktorý sa začal v apríli, zaznamenala čistý zisk na úrovni 1,91 bilióna jenov (11,51 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená pokles o 26,4 %. Výsledky výrazne ovplyvnil škandál, keď ministerstvo dopravy zistilo manipuláciu údajov zo strany Toyoty, s cieľom urýchliť proces schvaľovania nových modelov. Okrem toho však zisk ovplyvnila aj Čína, kde automobilke klesol predaj.



Prevádzkový zisk dosiahol 2,46 bilióna jenov. Medziročne tak klesol o 3,7 %. Vývoj prevádzkového zisku ovplyvnil najmä 2. štvrťrok, v rámci ktorého sa tento zisk prepadol o 20 % na 1,16 bilióna jenov. Firma však do veľkej miery potvrdila odhady analytikov, ktorí očakávali prevádzkový zisk na úrovni približne 1,2 bilióna jenov. Bol to zároveň prvý pokles prevádzkového zisku od roku 2022.



Prevádzkový zisk klesol na domácom trhu, ale aj na trhu Severnej Ameriky, ako aj v Číne. V prípade severoamerického trhu výsledky nepriaznivo ovplyvnili vysoké pracovné náklady v USA a pokles objemu predaja. V Číne firmu zasa ovplyvnili zvýšené náklady na marketing v dôsledku vysokej konkurencie domácich výrobcov. V Japonsku, ktoré je pre Toyotu najziskovejším trhom, sa prevádzkový zisk prepadol o 28 %, najmä v dôsledku slabého objemu predaja.



Za šesť mesiacov tohto obchodného roka, teda do konca septembra, predala Toyota vo svete 5,37 milióna áut. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 4 %. Najvýraznejšie klesol predaj v Japonsku a Číne, konkrétne o 12,4 %, respektíve o 13,7 %.



(1 EUR = 165,93 JPY)