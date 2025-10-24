< sekcia Ekonomika
Zisk Baker Hughes prekonal očakávania
Podporila ich najmä jeho divízia priemyselných a energetických technológií.
Autor TASR
Houston 24. októbra (TASR) - Americký koncern Baker Hughes, jeden z najväčších poskytovateľov služieb v ropnom a plynárenskom sektore, zaznamenal za 3. kvartál tohto roka pokles zisku, výsledky však prekonali očakávania trhov. Podporila ich najmä jeho divízia priemyselných a energetických technológií. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Čistý zisk spoločnosti, ktorá je spolu s firmami SLB a Halliburton kľúčovým hráčom v oblasti služieb v ropnom a plynárenskom sektore, dosiahol v 3. štvrťroku 609 miliónov USD (525,32 milióna eur). V rovnakom období minulého roka predstavoval 766 miliónov USD.
Zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol 678 miliónov USD, čo na akciu predstavuje 68 centov. Spoločnosť tak v sledovanom ukazovateli prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 62 centov.
Tržby predstavovali 7,01 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to znamená zvýšenie o 1,5 %. Aj v tomto prípade spoločnosť Baker Hughes prekonala očakávania analytikov, keď počítali s tržbami na úrovni 6,83 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1593 USD)
Čistý zisk spoločnosti, ktorá je spolu s firmami SLB a Halliburton kľúčovým hráčom v oblasti služieb v ropnom a plynárenskom sektore, dosiahol v 3. štvrťroku 609 miliónov USD (525,32 milióna eur). V rovnakom období minulého roka predstavoval 766 miliónov USD.
Zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol 678 miliónov USD, čo na akciu predstavuje 68 centov. Spoločnosť tak v sledovanom ukazovateli prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 62 centov.
Tržby predstavovali 7,01 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to znamená zvýšenie o 1,5 %. Aj v tomto prípade spoločnosť Baker Hughes prekonala očakávania analytikov, keď počítali s tržbami na úrovni 6,83 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1593 USD)