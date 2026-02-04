< sekcia Ekonomika
Zisk Banco Santander sa vo štvrtom kvartáli medziročne zväčšil o 15 %
Celkové príjmy sa posilnili o 1 % na 16,113 miliardy eur.
Autor TASR
Madrid 4. februára (TASR) - Španielsky bankový gigant Banco Santander vykázal za štvrtý kvartál minulého roka vyšší zisk aj príjmy. Zisk medziročne stúpol o 15 % na 3,76 miliardy eur. Celkové príjmy sa posilnili o 1 % na 16,113 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Zisk banky za celý minulý rok vzrástol o 12 % na 14,101 miliardy eur z úrovne 12,574 miliardy eur v roku 2024. Celkové príjmy peňažného ústavu Banco Santander vlani stúpli o 0,5 % na 58,67 miliardy eur zo sumy 58,38 miliardy eur v predchádzajúcom roku. Čisté úrokové výnosy banky však klesli o 3,3 % na 42,348 miliardy eur.
V tomto roku banka očakáva rast tržieb o 4 až 6 %. V roku 2027 však predpokladá dvojciferný rast tržieb, keďže sa dohodla na prevzatí americkej banky Webster Financial za zhruba 12,3 miliardy USD (10,42 miliardy eur) v hotovosti a akciách.
(1 EUR = 1,1801 USD)
