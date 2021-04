Zisk Bank of America sa v 1. štvrťroku viac ako zdvojnásobil

New York 15. apríla (TASR) - Zisk Bank of America (BoA) sa v 1. štvrťroku 2021 viac ako zdvojnásobil a prekonal odhady Wall Street. Prispelo k tomu uvoľnenie časti z rezerv, ktoré si vyčlenila na krytie možných strát zo zlyhaných úverov počas pandémie nového koronavírusu.



Druhá najväčšia banka v USA uvoľnia 2,7 miliardy USD z rezerv na zlyhané úvery a predstavila plán spätného odkúpenia akcií za 25 miliárd USD.



Čistý zisk BoA za tri mesiace do konca marca 2021 vzrástol na 7,56 miliardy USD (6,32 miliardy eur), čo predstavuje 86 centov na akciu, z 3,54 miliardy USD alebo 40 centov/akcia v rovnakom období vlani.



Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, predpovedali banke zisk v priemere 66 centov na akciu. Zisk pred zdanením a uvoľnením rezerv, ktorý je považovaný za lepší ukazovateľ skutočného výkonu BoA, pritom klesol o 21 %.



Tržby spoločnosti v uplynulom štvrťroku stúpli o 0,2 % na 22,82 miliardy USD z 22,77 miliardy USD, zatiaľ čo analytici odhadovali, že klesnú na 22,13 miliardy USD.



Čistý príjem z úrokov klesol o 16 % na 10,2 miliardy USD, čo bolo spôsobené predovšetkým nižšími úrokovými sadzbami. Neúrokové príjmy banky však vzrástli o 19 % na 12,6 miliardy USD a odrážajú silné výsledky z kapitálových trhov.



(1 EUR = 1,1964 USD)