Zisk Bank of America sa vo 4. štvrťroku viac ako zdvojnásobil

New York 16. januára (TASR) - Zisk Bank of America sa vo 4. štvrťroku 2024 viac ako zdvojnásobil. Prispelo k tomu oživenie obchodovania na Wall Street, z ktorého ťažili aj jej rivali. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Bank of America Corp. (BAC) vo štvrtok oznámila, že jej čistý zisk sa za tri mesiace do konca decembra 2024 zvýšil na 6,40 miliardy USD alebo 82 centov na akciu z 3,1 miliardy USD alebo 35 centov/akcia v predchádzajúcom roku.



Analytici pritom odhadovali, že banka vykáže zisk 77 centov na akciu.



Banka vo 4. štvrťroku zvýšila rezervu na úverové straty na 1,45 miliardy USD z 1,10 miliardy USD rok predtým.



Tržby BAC v sledovanom období vzrástli o 15 % na 25,35 miliardy USD z 21,96 miliardy USD v predchádzajúcom roku, zatiaľ čo Wall Street očakávala tržby 25,13 miliardy USD.



Čistý úrokový výnos stúpol na 14,36 miliardy USD z 13,95 miliardy USD, najmä vďaka aktivite na globálnych trhoch, preceňovaniu aktív s pevnou úrokovou sadzbou a rastu úverov.



Neúrokové príjmy vzrástli na 10,99 miliardy USD z 8,01 miliardy USD. Neúrokové náklady sa oproti predchádzajúcemu roku znížili o 5 % na 16,79 miliardy USD.



Za celý rok 2024 banka vykázala zisk 27,1 miliardy USD.



(1 EUR = 1,03 USD)