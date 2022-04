Zisk Bank of America v 1. kvartáli klesol, prekonal však očakávania

New York 19. apríla (TASR) - Bank of America (BoA) zaznamenala v 1. štvrťroku pokles čistého zisku o viac než desatinu, prekonala však očakávania trhov. K lepším než predpokladaným výsledkom prispel najmä rast objemu spotrebných úverov, ktorý čiastočne vykompenzoval útlm v oblasti fúzií a akvizícií. Navyše, banka čiastočne vyťažila z dávnejšieho ústupu z ruského trhu, čo znamená, že v súčasnej situácii nemusela vyčleňovať vysoký objem rezerv na krytie prípadných strát. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Bank of America informovala, že za 1. kvartál dosiahla čistý zisk 6,60 miliardy USD (6,07 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles takmer o 13 %. Upravený zisk na akciu dosiahol 80 centov oproti 86 centom/akcia pred rokom. Banka tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s poklesom zisku na akciu na 75 centov.



Zisk pred zdanením dosiahol 7,9 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 14 %.



Výsledky banky do veľkej miery podporil rast objemu úverov. Čisté úrokové príjmy vzrástli o 13 % na 11,6 miliardy USD. Naopak, neúrokové príjmy klesli o 8 % na 11,7 miliardy USD, pod čo sa podpísali najmä nižšie príjmy z investičného bankovníctva.



(1 EUR = 1,0878 USD)