Zisk Bank of America v 2. kvartáli klesol o vyše 50 %

Charlotte 16. júla (TASR) - Zisk Bank of America Corporation (BAC) v 2. štvrťroku klesol o vyše 50 %. A to aj napriek tomu, že si na krytie nesplácaných úverov odložila len približne polovicu v porovnaní s niektorými svojimi konkurentmi.



Zisk za tri mesiace od apríla do júna dosiahol 3,28 miliardy USD (2,87 miliardy eur) alebo 37 centov na akciu oproti 7,11 miliardy USD alebo 74 centov na akciu v rovnakom období pred rokom. Analytici očakávali zisk 27 centov na akciu. Tržby medziročne klesli o 3,2 % na 22,33 miliardy USD. Banka si na krytie potenciálnych strát z nesplácaných úverov odložila 4 miliardy USD.



"Silné výsledky na kapitálových trhoch poskytli dôležitú protiváhu negatívnym vplyvom pandémie na retailové operácie," uviedol šéf BAC Brian Moynihan, ktorý uplynulý štvrťrok nazval "najbúrlivejším obdobím od Veľkej hospodárskej krízy".



(1 EUR = 1,1444 USD)