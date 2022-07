New York 18. júla (TASR) - Zisk Bank of America v 2. kvartáli klesol a sklamal očakávania trhu. Dôvodom bolo zníženie výnosov v oblasti investičného bankovníctva.



Čistý zisk prisúditeľný akcionárom za tri mesiace od apríla do júna padol na 5,93 miliardy USD (5,9 miliardy eur) z 8,96 miliardy USD v rovnakom období pred rokom, pričom zisk na akciu sa znížil na 73 centov z 1,03 USD. Analytici v priemere očakávali zisk na akciu vo výške 78 centov.



Banka si na krytie úverových strát v uplynulom štvrťroku odložila 523 miliónov USD. Na porovnanie v rovnakom období pred rokom, naopak, uvoľnila 1,62 miliardy USD.



Celkové výnosy po odpočítaní úrokových nákladov stúpli o 6 % na 22,68 miliardy USD. Analytici očakávali 22,67 miliardy USD.



Čisté úrokové výnosy vzrástli o 22 % na 12,44 miliardy USD, keď ich podporilo zvýšenie úrokových sadzieb rovnako ako rast úverov.



(1 EUR = 1,0059 USD)