Charlotte 18. júla (TASR) - Zisk Bank of America v 2. kvartáli vzrástol a prekonal očakávania trhu. Podporili ho vyššie úrokové sadzby.



Čistý zisk za tri mesiace od apríla do konca júna 2023 vzrástol na 7,10 miliardy USD (6,32 miliardy eur) alebo 88 centov na akciu z 5,93 miliardy USD alebo 73 centov na akciu v rovnakom období pred rokom. Analytici počítali so ziskom 84 centov na akciu.



Tržby medziročne vzrástli o 11,1 % na 25,20 miliardy USD z 22,69 miliardy USD. Analytici prognózovali tržby na úrovni 25,05 miliardy USD. Čisté úrokové výnosy medziročne stúpli o 14 % na 14,2 miliardy USD.



(1 EUR = 1,123 USD)