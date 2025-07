Zisk Bank of America v 2. kvartáli vzrástol, prekonal očakávania

New York 16. júla (TASR) - Americká banka Bank of America (BoA) zaznamenala za 2. kvartál rast zisku, pod čo sa podpísal rast tržieb o vyše 4 %. Tie podporili príjmy z obchodovania aj z úrokov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Zisk BoA dosiahol v 2. štvrťroku 7,1 miliardy USD (6,09 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 0,89 USD. Za rovnaké obdobie minulého roka zaznamenala banka zisk 6,9 miliardy USD alebo 0,83 USD/akcia. BoA zároveň prekonala očakávania trhov, ktoré počítali so ziskom na akciu na úrovni 0,86 USD.



Celkové tržby Bank of America sa zvýšili o 4,3 % na 26,46 miliardy USD. Prispel k tomu rast čistých úrokových príjmov (NII), ako aj príjmov z obchodovania. NII sa zvýšili o 7 % na 14,7 miliardy USD. Príjmy divízie predaja a obchodovania dosiahli 5,4 miliardy USD, čo medziročne predstavuje rast o 15 %.



Na druhej strane, poplatky v rámci investičného bankovníctva klesli o 9 % na 1,4 miliardy USD. V tomto segmente tak zaostali za konkurenciou. V prípade banky JPMorgan sa zvýšili o 7 %, banky Wells Fargo o 9 % a v prípade Citigroup až o 13 %.



Bank of America zároveň mierne zvýšila rezervy na krytie prípadných úverových strát. V 2. kvartáli minulého roka dosiahli 1,5 miliardy USD, v tohtoročnom 2. štvrťroku to bolo 1,6 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1665 USD)



Výrobné ceny v USA v júni prekvapujúco stagnovali





Výrobné ceny v USA v júni 2025 prekvapujúco stagnovali. A to aj napriek obavám, že clá prezidenta Donalda Trumpa zvýšia ceny tovarov skôr, ako sa dostanú k spotrebiteľom. Ukázali to v stredu údaje štatistického oddelenia amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.



Podľa týchto údajov sa index cien výrobcov v júni nezmenil po tom, čo v máji po revízii smerom nahor vzrástol medzimesačne o 0,3 %. Ekonómovia pritom očakávali, že ceny výrobcov sa v júni zvýšia o 0,2 % po pôvodne hlásenom náraste o 0,1 % za predchádzajúci mesiac.



V medziročnom porovnaní sa rast cien výrobcov v júni 2025 spomalil na 2,3 %, čo bolo jeho najmenšie tempo od septembra 2024, z revidovaných 2,7 % v máji. Aj tento výsledok zaostal za prognózami analytikov, ktorí očakávali, že výrobné ceny v júni stúpnu o 2,5 %.



Takzvaný jadrový index cien výrobcov, bez započítania cien potravín a energií, ktoré majú tendenciu kolísať, v júni medzimesačne stagnoval po zvýšení o 0,2 % v máji a medziročne jeho rast klesol na 2,6 % z májových 3,2 %.



Výrobné alebo veľkoobchodné ceny môžu poskytnúť prvý signál o tom, akým smerom sa môže vyvíjať spotrebiteľská inflácia.



Produkcia priemyslu v USA v júni vzrástla viac, ako sa očakávalo



Priemyselná produkcia v USA v júli 2025 vzrástla viac, ako sa očakávalo, čiastočne v dôsledku prudkého nárastu produkcie elektriny. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa najnovších údajov centrálnej banky Fed sa celková produkcia amerického priemyslu v júni 2025 zvýšila o 0,3 % oproti máju, keď stagnovala. Tento výsledok prekonal odhady ekonómov, ktorí očakávali medzimesačný nárast priemyselnej produkcie v júni o 0,1 %.



Štatistiky ďalej ukázali, že produkcia vo výrobnom sektore, ktorá sa podieľa približne 78 % na celkovom výkone amerického priemyslu, v júni mierne vzrástla o 0,1 %, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že bude stagnovať. Medziročne sa produkcia vo výrobe v júni 2025 zvýšila o 0,8 %.



Produkcia energií však v júni medzimesačne vzrástla o 2,8 %. Prispelo k tomu výrazné zvýšenie výroby elektriny až o 3,5 %, čo vykompenzovalo pokles produkcie zemného plynu o 2,6 %. Medziročne produkcia elektriny a plynu klesla o 0,8 %.



Produkcia v banskom sektore sa medzitým v júni oproti máju znížila o 0,3 %, ale medziročne stúpla o 1,6 %. Využitie kapacít v priemysle sa v sledovanom mesiaci zvýšilo na 77,6 %, čo je o 2 percentuálne body menej ako dlhodobý priemer. Medziročne sa zvýšilo o 1,5 %.