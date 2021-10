Zisk Bank of America v 3. kvartáli vzrástol o 58 %

Charlotte 14. októbra (TASR) - Zisk Bank of America v 3. kvartáli vzrástol o vyše polovicu a prekonal očakávania trhu. Podobne ako ďalšie veľké americké finančné inštitúty aj Bank of America profitovala zo zotavovania ekonomiky, čo jej umožnilo znížiť rezervy na krytie zlyhaných úverov. Zisk tiež výrazne podporila investičná divízia vďaka prudkému nárastu fúzií a akvizícií.



Čistý zisk za tri mesiace od júla do septembra medziročne stúpol o 58 % na 7,69 miliardy USD (6,63 miliardy eur) alebo 85 centov na akciu zo 4,88 miliardy USD alebo 51 centov na akciu v rovnakom období pred rokom. Analytici počítali so ziskom 71 centov na akciu.



Banka v uplynulom kvartáli uvoľnila rezervy na krytie úverových strát v objeme 624 miliónov USD, pričom pred rokom ich zvýšila o 1,4 miliardy USD.



Celkové výnosy stúpli o 12 % na 22,77 miliardy USD z 20,34 miliardy USD, pričom analytici očakávali 21,78 miliardy USD.



Čisté úrokové výnosy sa medziročne zvýšili o 10 % na 11,09 miliardy USD a neúrokové výnosy o 14 % na 11,67 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1602 USD)