Zisk Bank of America v 3. štvrťroku klesol

New York 17. októbra (TASR) - Bank of America (BoA) zaznamenala v 3. štvrťroku 2022 pokles zisku, ale vykázala zároveň najväčší príjem z úrokov za viac ako 10 rokov vďaka zvyšovaniu úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a RTTNews.



Čistý zisk BoA za tri mesiace do konca septembra 2022 klesol o 7,9 % na 7,08 miliardy USD (7,29 miliardy eur) alebo 81 centov na akciu. Analytici však očakávali ešte menší zisk, a to 78 centov na akciu.



Tržby spoločnosti vzrástli o 7,6 % na 24,5 miliardy USD, zatiaľ čo analytici predpovedali banke tržby 23,6 miliardy USD.



Bank of America v 3. kvartáli zvýšila rezervy na úverové straty o 898 miliónov USD po vyčlenení 523 miliónov USD v predchádzajúcich troch mesiacoch.



Čisté výnosy z úrokov v prípade BoA v 3. kvartáli vyskočili o 24 % na 13,87 miliardy USD, čím prekonali odhady Wall Street na úrovni 13,6 miliardy USD, vďaka vyšším úrokových sadzbám aj nárastu úverov.



(1 EUR = 0,9717 USD)