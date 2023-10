Zisk Bank of America vzrástol v 3. kvartáli o viac než desatinu

New York 17. októbra (TASR) - Americká banka Bank of America (BofA) zaznamenala v 3. štvrťroku rast zisku o viac než desatinu, keď podobne ako jej konkurencia vyťažila z rastu úrokových sadzieb. Navyše, darilo sa jej investičnému bankovníctvu a aj príjmy z obchodovania boli vyššie, než sa očakávalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Druhá najväčšia banka v USA v utorok oznámila, že za 3. štvrťrok dosiahla čistý zisk 7,27 miliardy USD (6,90 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 10,5 %. Po úprave o mimoriadne položky dosiahol zisk na akciu 90 centov, zatiaľ čo analytici očakávali 81 centov/akcia.



BofA, rovnako ako ďalšie finančné inštitúcie, vykázala rast čistých úrokových výnosov (NII) po tom, ako americká centrálna banka v úsilí obmedziť infláciu postupne zvyšovala úrokové sadzby. NII sa v 3. štvrťroku zvýšili o 4 % na 14,4 miliardy USD. Navyše, divízia investičného bankovníctva, ako aj divízia obchodovania BofA zaznamenali rast tržieb a prekonali očakávania trhov.



Celkové tržby dosiahli 25,17 miliardy USD. Oproti 3. štvrťroku minulého roka sa zvýšili o 2,7 %.



(1 EUR = 1,0538 USD)