Zisk Bank of Montreal klesol vo 4. kvartáli o dve tretiny

Montreal 1. decembra (TASR) - Bank of Montreal, najstaršia banka v Kanade, oznámila za 4. kvartál obchodného roka 2022/2023 pokles zisku o viac než dve tretiny. Výsledky zároveň zaostali za očakávaniami trhov. Informovali o tom agentúra AP a portál RTTNews.



Banka v piatok oznámila, že vo 4. kvartáli obchodného roka 2022/2023 dosiahla zisk 1,49 miliardy kanadských dolárov (1 miliarda eur), čo na akciu predstavuje 2,06 CAD. Na porovnanie, za rovnaké obdobie predchádzajúceho obchodného roka evidovala banka zisk 4,41 miliardy CAD (6,51 CAD). Dôvodom bolo zapracovanie výsledkov nedávno prevzatej Bank of the West do posledného štvrťroka.



Bez započítania mimoriadnych položiek dosiahla Bank of Montreal upravený zisk na úrovni 2,02 miliardy CAD. Na akciu to predstavuje 2,81 CAD. Aj v tomto prípade zisk klesol, avšak iba minimálne, keď pred rokom vykázala banka upravený zisk 2,06 miliardy CAD (3,04 CAD/akcia). Mierne však zaostala za očakávaniami analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na úrovni 2,85 CAD/akcia.



Tržby Bank of Montreal dosiahli 8,21 miliardy CAD, zatiaľ čo vo 4. kvartáli 2021/2022 to bolo 10,94 miliardy CAD. Napriek výraznému poklesu splnila očakávania analytikov, ktorí počítali s tržbami na dosiahnutej úrovni.



Čisté úrokové výnosy (NII) dosiahli 4,94 miliardy CAD. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka sa tak zvýšili o 31 %. Naopak, neúrokové výnosy klesli o viac než 50 %. Pred rokom dosiahli 6,80 miliardy CAD, v tohtoročnom 4. kvartáli 3,42 miliardy CAD.



Výsledky banky okrem toho čiastočne ovplyvnilo zvýšenie rezerv na krytie úverových strát. Zatiaľ čo vo 4. kvartáli 2021/2022 Bank of Montreal vyčlenila tieto rezervy v objeme 226 miliónov CAD, v ostatnom kvartáli dosiahli 446 miliónov CAD.



(1 EUR = 1,487 CAD)