Zisk bánk za 1. polrok vzrástol na 565 mil. eur

Bratislava 31. júla (TASR) - Na základe aktuálnych údajov Národnej banky Slovenska (NBS) vykázalo 25 bánk pôsobiacich v SR za prvý polrok tohto roka čistý zisk vo výške takmer 565 miliónov eur. V rovnakom období vlaňajška dosiahol 385 miliónov eur, medziročne tak narástol o takmer 47 %. Podľa Slovenskej bankovej asociácie (SBA) však nie je ziskovosť bankového sektora mimoriadna ani nadštandardná.



"Rastie spolu s výškou aktív, teda spravovaných úverov a zároveň primerane v porovnaní s inými sektormi na Slovensku. Banky okolitých štátov dosahujú vyššiu ziskovosť než slovenský bankový sektor, ktorý tak naďalej zaostáva za priemerom v regióne strednej a východnej Európy," upozornila SBA v komentári k aktuálnym výsledkom, ktorý poskytla hovorkyňa asociácie Daniela Gilányi.



Pripomenula, že banky majú zákonom stanovenú povinnosť dosahovať zisk. Ten je nevyhnutnou súčasťou silného a stabilného sektora, spolu s kapitálom tvoria hlavný pilier ich stability a riadneho fungovania. Musia byť totiž pripravené na fungovanie aj za nepriaznivých podmienok.



"Viac kapitálu znamená viac úverov pre firmy, domácnosti a väčší priestor pre nákup štátnych dlhopisov. Len za posledné dva roky bankový sektor poskytol viac ako 25 miliárd eur na úvery pre firmy a 40 miliárd eur pre obyvateľstvo," vyčíslila SBA s tým, že banky financujú takmer dve tretiny slovenského hospodárstva.



Asociácia zároveň upozornila, že štát od bánk vďaka ich zisku inkasuje na daniach stovky miliónov eur. "Od roku 2010 prispeli do štátneho rozpočtu sumou 2 miliardy eur prostredníctvom dane z príjmu, pričom tri najväčšie banky patria dlhodobo k Top 10 najväčších platcov dane z príjmov," doplnila.



Na to, aby boli banky schopné podporovať rast ekonomiky, je podľa SBA potrebné, aby ich ziskovosť bola dlhodobo minimálne na úrovni 10 %. Rentabilita kapitálu (ROE) slovenského bankového sektora je však na nižšej úrovni a zaostáva za priemerom regiónu.



V prípade nízkej výnosnosti kapitálu môže prísť podľa asociácie k menšiemu nákupu štátnych dlhopisov, a tak by chýbali financie v štátnej kase. "Pri nízkej výnosnosti kapitálu môžu akcionári bánk uprednostniť iné krajiny pred Slovenskom, čím by sa znížila konkurencia na trhu a aj celková atraktivita bankového sektora na Slovensku," dodala SBA.