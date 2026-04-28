Zisk bankovej skupiny Barclays sa v prvom štvrťroku posilnil
Základný zisk bankovej skupiny na kmeňovú akciu sa počas januára až marca medziročne tiež zvýšil, a to na sumu 14,1 pence z úrovne 13 pencí.
Autor TASR
Londýn 28. apríla (TASR) - Britská banka Barclays za prvý kvartál tohto roka vykázala zisk pred zdanením v sume 2,8 miliardy libier (3,23 miliardy eur). Ide o rast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, v ktorom bol zisk peňažného ústavu pred zdanením v objeme 2,7 miliardy GBP. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Základný zisk bankovej skupiny na kmeňovú akciu sa počas januára až marca medziročne tiež zvýšil, a to na sumu 14,1 pence z úrovne 13 pencí. Celkové príjmy vzrástli na 8,16 miliardy GBP zo 7,71 miliardy GBP. Čisté úrokové výnosy skupiny v prvých troch mesiacoch tohto roka oproti prvému štvrťroku 2025 sa zvýšili o 12 % na 3,4 miliardy GBP.
Za celý tento rok Barclays plánuje dosiahnuť príjmy v objeme približne 31 miliárd GBP a čisté úrokové výnosy v sume 13,5 miliardy GBP. Skupina ďalej uviedla, že chystá spätné odkúpenie akcií za 500 miliónov GBP po tom, ako ukončí prebiehajúce odkupovanie za jednu miliardu GBP.
(1 EUR = 0,8658 GBP)
