< sekcia Ekonomika
Zisk banky Barclays klesol, napriek tomu zlepšila celoročné vyhliadky
Banka v stredu oznámila, že za 3. štvrťrok dosiahla zisk pred zdanením na úrovni 2,1 miliardy libier (2,42 miliardy eur).
Autor TASR
Londýn 22. októbra (TASR) - Britská banka Barclays zaznamenala v 3. kvartáli pokles zisku pred zdanením o takmer desatinu, zlepšila však celoročný odhad a zároveň oznámila plán spätného odkúpenia akcií v celkovej hodnote 500 miliónov libier. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Banka v stredu oznámila, že za 3. štvrťrok dosiahla zisk pred zdanením na úrovni 2,1 miliardy libier (2,42 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 7 %. Aj čistý zisk klesol o 7 %, pričom zaznamenal 1,5 miliardy libier. Za poklesom je najmä vyčlenenie 235 miliónov libier na riešenie sporov v dôsledku škandálu spojeného s predajom pôžičiek na autá.
Za deväť mesiacov sa však zisk pred zdanením zvýšil. Dosiahol 7,3 miliardy libier, zatiaľ čo za rovnaké obdobie minulého roka predstavoval 6,4 miliardy libier. Čistý zisk dosiahol 4,98 miliardy libier a bol tak o 14 % vyšší než za tri kvartály minulého roka.
Výkonný riaditeľ Barclays C. S. Venkatakrishnan poukázal najmä na návratnosť hmotného kapitálu (RoTE), ktorý za 3. kvartál dosiahol 10,6 % a za tri štvrťroky 12,3 %. Vzhľadom na výsledky banka zlepšila celoročnú prognózu, v rámci ktorej očakáva, že RoTE dosiahne za celý rok viac než 11 %. Pôvodne počítala s tým, že zaznamená presne 11 %. Zároveň potvrdila pôvodný odhad pri RoTE na budúci rok, a to na úrovni vyše 12 %.
Zlepšila aj odhad, čo sa týka celoročných čistých úrokových príjmov (NII). Pôvodne počítala s tým, že dosiahnu vyše 12,5 miliardy libier, teraz odhaduje, že prekonajú 12,6 miliardy libier.
Barclays zároveň oznámila plán spätného odkúpenia akcií v hodnote 500 miliónov libier. To ocenili investori a akcie banky krátko po oznámení výsledkov a informácií o spätnom odkúpení akcií vzrástli o takmer 5 %.
(1 EUR = 0,8678 GBP)
Banka v stredu oznámila, že za 3. štvrťrok dosiahla zisk pred zdanením na úrovni 2,1 miliardy libier (2,42 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 7 %. Aj čistý zisk klesol o 7 %, pričom zaznamenal 1,5 miliardy libier. Za poklesom je najmä vyčlenenie 235 miliónov libier na riešenie sporov v dôsledku škandálu spojeného s predajom pôžičiek na autá.
Za deväť mesiacov sa však zisk pred zdanením zvýšil. Dosiahol 7,3 miliardy libier, zatiaľ čo za rovnaké obdobie minulého roka predstavoval 6,4 miliardy libier. Čistý zisk dosiahol 4,98 miliardy libier a bol tak o 14 % vyšší než za tri kvartály minulého roka.
Výkonný riaditeľ Barclays C. S. Venkatakrishnan poukázal najmä na návratnosť hmotného kapitálu (RoTE), ktorý za 3. kvartál dosiahol 10,6 % a za tri štvrťroky 12,3 %. Vzhľadom na výsledky banka zlepšila celoročnú prognózu, v rámci ktorej očakáva, že RoTE dosiahne za celý rok viac než 11 %. Pôvodne počítala s tým, že zaznamená presne 11 %. Zároveň potvrdila pôvodný odhad pri RoTE na budúci rok, a to na úrovni vyše 12 %.
Zlepšila aj odhad, čo sa týka celoročných čistých úrokových príjmov (NII). Pôvodne počítala s tým, že dosiahnu vyše 12,5 miliardy libier, teraz odhaduje, že prekonajú 12,6 miliardy libier.
Barclays zároveň oznámila plán spätného odkúpenia akcií v hodnote 500 miliónov libier. To ocenili investori a akcie banky krátko po oznámení výsledkov a informácií o spätnom odkúpení akcií vzrástli o takmer 5 %.
(1 EUR = 0,8678 GBP)