Zisk banky Citigroup klesol v 2. štvrťroku o viac než štvrtinu

New York 15. júla (TASR) - Americká banka Citigroup oznámila za 2. kvartál pokles zisku o viac než štvrtinu, napriek tomu výsledky prekonali očakávania trhov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Zisk tretej najväčšej americkej banky dosiahol v 2. štvrťroku po úprave o jednorazové položky 4,55 miliardy USD (4,55 miliardy eur). Na akciu to predstavuje 2,19 USD. V rovnakom období minulého roka zaznamenala banka zisk 6,19 miliardy USD a na akciu 2,85 USD.



Výsledky banky čiastočne ovplyvnili rezervy na krytie prípadných úverových strát, do veľkej miery však pokles záujmu firiem o fúzie a akvizície. To zasiahlo biznis investičného bankovníctva Citigroup.



Napriek výraznému poklesu zisku banka prekonala očakávania trhov. Analytici počítali s tým, že upravený zisk klesne až na 1,68 USD/akcia.



Tržby banky dosiahli 19,64 miliardy USD. Oproti 2. štvrťroku minulého roka sa tak zvýšili o 10,6 %. Aj v tomto prípade výsledky prekonali očakávania, keď analytici počítali s rastom tržieb na 18,22 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0005 USD)