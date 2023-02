Zisk banky Deutsche Bank vzrástol vlani na 15-ročné maximum

Frankfurt nad Mohanom 2. februára (TASR) - Nemecká banka Deutsche Bank oznámila za minulý rok viac než dvojnásobné zvýšenie zisku na vyše 5 miliárd eur. Pre banku to znamená tretí rastový rok po sebe a najlepší výsledok za posledných 15 rokov. Výrazne k tomu prispel posledný kvartál, v ktorom sa zisk banky zvýšil viac než 10-násobne a nad očakávania trhov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Najväčšia nemecká banka vo štvrtok uviedla, že za posledný štvrťrok minulého roka dosiahla čistý zisk 1,803 miliardy eur. Na porovnanie, v rovnakom období predchádzajúceho roka vykázala zisk 145 miliónov eur. Výsledkami vysoko prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali so zvýšením zisku približne na 951 miliónov eur.



Bol to 10. ziskový kvartál Deutsche Bank po sebe. To znamená najdlhšie neprerušované obdobie v čiernych číslach minimálne za desaťročie.



Pod výrazný rast zisku sa podpísali vyššie úrokové sadzby, ako aj dobré výsledky z obchodovania. Na druhej strane, boli by ešte lepšie, ak by výsledky Deutsche Bank negatívne neovplyvnil prepad na trhu fúzií a akvizícií.



Posledný štvrťrok minulého roka sa tak výraznou mierou podpísal pod výsledky Deutsche Bank za celý rok. Za ten nemecká banka vykázala zisk na úrovni 5,025 miliardy eur. V roku 2021 dosiahla zisk 1,94 miliardy eur.



Aj v tomto prípade Deutsche Bank prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali so zvýšením celoročného zisku na 4,174 miliardy eur. Navyše, bol to najvyšší zisk od roku 2007.