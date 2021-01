Zisk banky Goldman Sachs sa vo 4. kvartáli zdvojnásobil

New York 19. januára (TASR) - Americká banka Goldman Sachs oznámila za 4. kvartál minulého roka prudký rast zisku, k čomu prispeli výsledky z obchodovania s dlhopismi, akciami či výsledky investičného bankovníctva. Zároveň o viac než desatinu znížila objem rezerv vyčlenených na krytie prípadných úverových strát.



Banka v utorok oznámila, že za 4. štvrťrok minulého roka dosiahla zisk 4,36 miliardy USD (3,61 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka to predstavuje rast o 153 %. V poslednom kvartáli roka 2019 dosiahol čistý zisk banky 1,72 miliardy USD.



Zisk na akciu sa zvýšil zo 4,69 USD na 12,08 USD. Vysoko tak prekonal odhady analytikov, ktorí počítali so ziskom na akciu na úrovni 7,47 USD.



Celkové tržby banky dosiahli 11,74 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to znamená rast o 18 %.



Príjmy z obchodovania vzrástli o 23 % na 4,27 miliardy USD, čo je najlepší výsledok banky v tejto oblasti za posledné desaťročie. Príjmy z investičného bankovníctva sa zvýšili o 27 % na 2,61 miliardy USD.



Výsledky Goldman Sachs priaznivo ovplyvnil aj nižší objem rezerv vyčlenených na krytie strát zo zlých úverov. Banka na tento účel vyčlenila vo 4. kvartáli minulého roka 293 miliónov USD, čo bolo o 13 % menej, než vyčlenila v poslednom kvartáli roka 2019.



(1 EUR = 1,2064 USD)