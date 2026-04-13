Zisk banky Goldman Sachs vzrástol v 1. kvartáli o takmer pätinu
Autor TASR
New York 13. apríla (TASR) - Americká investičná banka Goldman Sachs oznámila za 1. kvartál rast zisku o takmer pätinu. Výsledky výrazne podporil rast príjmov z poradenstva pri fúziách a akvizíciách. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.
Banka v pondelok uviedla, že za prvé tri mesiace tohto roka dosiahla čistý zisk 5,40 miliardy USD (4,61 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 17,55 USD. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2025 to znamená rast zisku o 18 %. V súvislosti s rozsahom rastu banka informovala, že „za toto obdobie zaznamenala výrazné zvýšenie objemu dokončených fúzií a akvizícií“.
Vývoj v tomto segmente sa odrazil na raste tržieb Goldman Sachs, ktorá patrí medzi lídrov v oblasti akvizičného poradenstva. Tržby banky za 1. štvrťrok tohto roka dosiahli 17,23 miliardy USD. Oproti rovnakému obdobiu roka 2025 to predstavuje zvýšenie o 14,4 %.
(1 EUR = 1,1711 USD)
