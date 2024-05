Zisk banky Intesa Sanpaolo vzrástol v 1. kvartáli o takmer pätinu

Turín 3. mája (TASR) - Talianska banka Intesa Sanpaolo oznámila v piatok vyšší než očakávaný zisk za 1. kvartál, keď výsledky podporili príjmy z úrokov, ako aj príjmy z poplatkov a provízií. Informovali o tom talianska agentúra ANSA a portál RTTNews.



Banka uviedla, že za prvé tri mesiace roka dosiahla čistý zisk 2,3 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2023 to predstavuje rast o 17,6 %. Hrubý zisk sa zvýšil o 16,9 % na 3,93 miliardy eur a prevádzkový zisk o 11,1 % na 6,73 miliardy eur.



Najväčšia talianska banka z pohľadu aktív informovala, že realizácia biznis plánu na roky 2022-2025 pokračuje "na plné obrátky," čo by malo umožniť zisk za celý rok 2024 nad 8 miliárd eur. So ziskom prekračujúcim túto hranicu počíta banka aj v roku 2025.



Pod kvartálny zisk sa podpísal najmä výrazný rast čistých úrokových výnosov. Tie sa v 1. štvrťroku tohto roka zvýšili medziročne o 20,8 %. Rast zaznamenali aj príjmy z poplatkov a provízií, konkrétne o 6,3 %. Darilo sa aj poisťovaciemu biznisu, kde príjmy vzrástli o 14,6 %.