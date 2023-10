Zisk banky JPMorgan Chase vzrástol

New York 13. októbra (TASR) - Americká banka JPMorgan Chase oznámila ďalší dobrý kvartál, keď v 3. štvrťroku zaznamenala rast zisku o viac než tretinu. Banku podporil vysoký rast úrokových výnosov, ako aj akvizícia skrachovanej banky First Republic. Banka však zároveň poukázala na najnovšiu dramatickú situáciu na Blízkom východe ako na potenciálny nový zdroj neistoty. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters a portálu RTTNews.



Najväčšia banka v USA uviedla, že za 3. štvrťrok zaznamenala čistý zisk 13,15 miliardy USD (12,38 miliardy eur). V porovnaní s 3. kvartálom minulého roka to znamená rast o 35 %. Upravený zisk na akciu predstavoval 4,33 USD a prekonal tak očakávania trhov, ktoré počítali s upraveným ziskom na úrovni 3,96 USD/akcia.



Vývoj zisku ovplyvnil výrazný rast tržieb. Dosiahli 39,87 miliardy USD, čo medziročne predstavuje rast takmer o 22 %. Banku podobne ako jej konkurenciu podporilo prudké zvýšenie čistých úrokových výnosov (NII), ktoré medziročne vzrástli o 30 % na 22,9 miliardy USD.



Šéf JPMorgan Chase Jamie Dimon však upozornil, že aj keď situácia amerických spotrebiteľov nie je zlá, niektoré geopolitické faktory môžu držať infláciu na vysokej úrovni dlhší čas. Medzi tie patria vojna na Ukrajine a najnovší konflikt na Blízkom východe po útoku palestínskeho hnutia Hamas na Izrael. "Svet možno práve zažíva najnebezpečnejšie obdobie za posledné desaťročia," povedal Dimon.



(1 EUR = 1,0619 USD)