Zisk banky JPMorgan vzrástol v 1. kvartáli o viac než desatinu
Zvýšená neistota sa však v 1. kvartáli odrazila na vyšších výnosoch banky v segmente obchodovania.
Autor TASR
New York 14. apríla (TASR) - Americká banka JPMorgan Chase oznámila za prvé tri mesiace tohto roka rast zisku o viac než desatinu. Podporila ho ako spotrebiteľská divízia, tak oblasť investičného bankovníctva. Čiastočne výsledky banky ovplyvnil aj pokles rezerv na krytie úverových strát. Informovali o tom agentúry AFP, Reuters a portál RTTNews.
Čistý zisk JPMorgan dosiahol za prvé tri mesiace tohto roka 16,49 miliardy USD (14,11 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 5,94 USD. V medziročnom porovnaní sa tak zvýšil o 13 %. Celkové tržby JPMorgan dosiahli v 1. kvartáli 50,54 miliardy USD, čo medziročne predstavuje rast o 10 %.
Generálny riaditeľ banky Jamie Dimon uviedol, že spotrebitelia „zatiaľ stále zarábajú a míňajú, americká ekonomika však čelí čoraz väčšiemu počtu rizík“. Poukázal najmä na geopolitické napätie, vojny, nestabilitu v oblasti cien energií či neistotu v oblasti obchodu. Rizikom je aj rastúci rozpočtový deficit vo svete a vyššie ceny aktív. „Aj keď nevieme predvídať, ako sa tieto riziká a neistoty v konečnom dôsledku vyvinú, sú signifikantné a aj v dôsledku toho máme stále väčší dôvod na prípravu spoločnosti na rôzny vývoj situácie,“ povedal Dimon.
Zvýšená neistota sa však v 1. kvartáli odrazila na vyšších výnosoch banky v segmente obchodovania. Tie vzrástli od januára do konca marca medziročne o 20 % na 11,6 miliardy USD a mali najväčší podiel na celkových výsledkoch banky. Výsledky podporil aj pokles rezerv na krytie úverových strát. Dosiahli 2,51 miliardy USD, zatiaľ čo v rovnakom období pred rokom predstavovali 3,31 miliardy USD. Čisté úrokové príjmy banky vzrástli o 9 % na približne 25,5 miliardy USD a neúrokové príjmy sa zvýšili o 11 % na tesne nad 25 miliárd USD.
( 1 EUR = 1,1684 USD)
