Zisk banky Julius Baer vlani klesol o 25 %, prekonal však očakávania

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Nepriaznivo sa vyvíjal najmä 1. polrok, v druhej časti roka sa hospodárske výsledky čiastočne zlepšili.

Autor TASR
Zürich 2. februára (TASR) - Švajčiarska banka Julius Baer oznámila za minulý rok pokles zisku o viac než štvrtinu, pod čo sa do veľkej miery podpísali rezervy na krytie úverových strát. Nepriaznivo sa vyvíjal najmä 1. polrok, v druhej časti roka sa hospodárske výsledky čiastočne zlepšili. Poukázali na to údaje banky, ktoré zverejnili agentúra Reuters a portál RTTNews.

Banka v pondelok oznámila, že za rok 2025 dosiahla čistý zisk 764 miliónov CHF (834,33 milióna eur). Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje pokles o 25,2 %. Celkové výsledky však naznačujú lepší 2. polrok, keďže v 1. polroku pokles zisku dosiahol 35 %.

Bez započítania jednorazových položiek, čo je ukazovateľ, ktorý analytici uprednostňujú, dosiahol zisk podľa RTTNews 1,05 miliardy CHF. Na akciu to predstavuje 5,10 CHF. Výsledky tak prekonali očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom pod touto úrovňou.

Banka uviedla, že výsledky výrazne ovplyvnila jej čistá strata z úverov, ktorá dosiahla 213 miliónov CHF. Okrem toho do výsledkov zasiahol predaj brazílskych aktív, ktorý zisk skresal o ďalších 99 miliónov CHF.

Napriek tomu bol vlaňajšok podľa generálneho riaditeľa banky Stefana Bollingera „úspešným rokom transformácie“. Objem spravovaných aktív sa počas roka zvýšil o 5 % na 521 miliárd CHF. To pomohlo kompenzovať nepriaznivý vplyv posilňovania švajčiarskeho franku.

(1 EUR = 0,9157 CHF)
