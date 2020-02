Zisk banky Julius Baer vlani klesol o 37 %, zruší 300 pracovných miest

Ženeva 3. februára (TASR) - Švajčiarska privátna banková skupina Julius Baer v pondelok oznámila, že v tomto roku zruší približne 300 pracovných miest, aby zredukovala náklady po tom, ako jej čistý zisk vlani klesol o 37 %. Uviedol to generálny riaditeľ Philipp Rickenbacher, ktorý sa ujal funkcie minulý rok v septembri.



Generálny riaditeľ a jeho manažérsky tím chcú znížiť náklady banky o 200 miliónov švajčiarskych frankov (187,02 milióna eur). Ich plán zahŕňa preskúmanie geografickej základne a zjednodušenie organizácie. Banka zatvorí svoje rezervačné centrum na Bahamách, uviedla v pondelok.



Medzi nové ciele spoločnosti Julius Baer do roku 2022 patrí zníženie pomeru nákladov a výnosov na 67 % alebo menej, zo 71,1 % na konci roku 2019.



Banka sa tiež zameria na rast zisku, tržieb aj zlepšenie návratnosti kapitálu.



Čistý zisk banky vlani klesol na 464,8 milióna CHF zo 735,4 milióna CHF o rok skôr.



V tomto výsledku je zahrnutá aj rezerva vo výške 153 miliónov CHF na výdavky spojené so žalobou nemeckej vládnej agentúry v súvislosti s údajným neoprávneným výberom východonemeckých aktív po páde Berlínskeho múru. Tiež odpisy vo výške 99 miliónov CHF z hodnoty talianskeho správcu majetku Kairos.



Upravený zisk Julius Baer dosiahol vlani 772 miliónov CHF, čo predstavuje 3,55 CHF na akciu.



Prevádzkový zisk vzrástol o 0,4 % na 3,38 miliardy CHF z predvlaňajších 3,37 miliardy CHF. Čistý úrokový príjem sa znížil o 2 % na 792 miliónov CHF.



Hodnota spravovaného majetku stúpla o 12 % na 426 miliárd CHF.



(1 EUR = 1,0694 CHF)