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Zisk banky Morgan Stanley v druhom kvartáli prekonal očakávania
Čisté príjmy banky za apríl až jún dosiahli rekordných 21,35 miliardy USD.
Autor TASR
New York 15. júla (TASR) - Čistý zisk americkej banky Morgan Stanley v druhom štvrťroku stúpol na 5,58 miliardy USD (4,89 miliardy eur), čiže 3,46 USD na akciu, z úrovne 3,54 miliardy USD, čiže 2,13 USD na akciu, na ktorej bol v rovnakom období pred rokom. Analytici oslovení v prieskume spoločnosti LSEG očakávali, že zisk na akciu bude v sume 2,94 USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Čisté príjmy banky za apríl až jún dosiahli rekordných 21,35 miliardy USD. Analytici očakávali 19,64 miliardy USD. Rekordné tržby boli výsledkom silnej obchodnej aktivity. Peňažný ústav dosiahol svoj dlhodobý cieľ spravovať aktíva v hodnote desať biliónov USD. Banka očakáva, že prílev aktív do správy majetku bude pokračovať, uviedla jej finančná riaditeľka Sharon Yeshayaová.
Tržby divízie investičného bankovníctva Morgan Stanley v druhom kvartáli vzrástli o 58 % na 2,44 miliardy USD, a to vďaka rastu poplatkov za upisovanie v primárnych ponukách akcií (IPO) a poradenstvu v oblasti fúzií a akvizícií.
(1 EUR = 1,1406 USD)
Čisté príjmy banky za apríl až jún dosiahli rekordných 21,35 miliardy USD. Analytici očakávali 19,64 miliardy USD. Rekordné tržby boli výsledkom silnej obchodnej aktivity. Peňažný ústav dosiahol svoj dlhodobý cieľ spravovať aktíva v hodnote desať biliónov USD. Banka očakáva, že prílev aktív do správy majetku bude pokračovať, uviedla jej finančná riaditeľka Sharon Yeshayaová.
Tržby divízie investičného bankovníctva Morgan Stanley v druhom kvartáli vzrástli o 58 % na 2,44 miliardy USD, a to vďaka rastu poplatkov za upisovanie v primárnych ponukách akcií (IPO) a poradenstvu v oblasti fúzií a akvizícií.
(1 EUR = 1,1406 USD)