Zisk banky Morgan Stanley zaostal za očakávaniami

New York 14. júla (TASR) - Americká banka Morgan Stanley zaznamenala v 2. štvrťroku pokles zisku takmer o 30 %, pričom prvýkrát za deväť kvartálov zaostala za očakávaniami. Klesli aj jej tržby, a to o viac než desatinu. Výsledky ovplyvnil najmä výrazný pokles biznisu v oblasti fúzií a akvizícií. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Agresívne opatrenia americkej centrálnej banky s cieľom zmierniť vysokú infláciu zasiahli globálne finančné trhy a zredukovali dopyt firiem po fúziách a akvizíciách. Zároveň oslabili záujem spoločností o získavanie hotovosti prostredníctvom emisií akcií a dlhopisov. Takýto vývoj zároveň zasiahol do príjmov investičných bánk. Príjmy z investičného bankovníctva Morgan Stanley sa prepadli o 55 % a príjmy banky z poradenského biznisu o 10 %.



Zisk Morgan Stanley dosiahol za 2. kvartál 2,4 miliardy USD (2,38 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 1,39 USD. V rovnakom období pred rokom zaznamenala banka zisk 3,4 miliardy USD alebo 1,85 USD na akciu. Výsledky za tohtoročný 2. štvrťrok tak zaostali za očakávaniami analytikov, ktorí počítali so ziskom na úrovni 1,53 USD/akcia.



Tržby Morgan Stanley v 2. kvartáli dosiahli 13,13 miliardy USD. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o 11 %.



(1 EUR = 1,0067 USD)