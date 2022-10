Zisk banky Santander za 3. štvrťrok prekonal odhady

Madrid 26. októbra (TASR) - Španielsky bankový gigant Santander v stredu oznámil, že jeho čistý zisk v 3. štvrťroku vzrástol o 11 % a prekonal odhady trhu. Prispeli k tomu vyššie tržby, ktoré zmiernili vplyv väčších rezerv na straty z úverov na niektorých z hlavných trhov banky, ako sú Brazília a USA. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Druhý najväčší veriteľ v eurozóne z hľadiska trhovej hodnoty vykázal za tri mesiace do konca septembra 2022 čistý zisk 2,42 miliardy eur. To bolo o 11 % viac ako zisk 2,17 miliardy eur v rovnakom štvrťroku minulého roka. Analytici pritom očakávali zisk vo výške 2,19 miliardy eur.



Rezervy na straty z úverov v sledovanom období vzrástli medziročne o 24 % na 2,76 miliardy eur na neistom makroekonomickom pozadí.



"Očakávame, že makroekonomické prostredie zostane náročné, keďže trhy v celej Európe a Severnej Amerike sa prispôsobujú úrovniam inflácie, ktoré neboli zaznamenané za celé desaťročia," uviedla vo vyhlásení predsedníčka predstavenstva Ana Botinová.



Diverzifikácia banky Santander, najmä pôsobenie v Latinskej Amerike, jej pomohli vyrovnať sa s ťažkými podmienkami pre veriteľov v Európe a USA. Banka ťažila z výkyvov miestnych mien v Latinskej Amerike, no aj v tomto regióne poznačila jej výsledky rastúca inflácia.



Celkovo sa náklady bankovej skupiny v konštantných menách zvýšili o 8,5 % oproti predchádzajúcemu roku. Tržby medziročne vzrástli o 13 % na 13,51 miliardy eur a prekonali odhady analytikov na úrovni 13,15 miliardy eur.



Čistý príjem z úrokov v sledovanom období stúpol o 18,8 % na 10,05 miliardy eur, čo bolo tiež viac než 9,78 miliardy eur, s ktorými počítali analytici.



Španielska banka, ktorá má 159 miliónov klientov po celom svete, uviedla, že najrýchlejšie rástli jej tržby v Argentíne, Poľsku a Mexiku.



Na domácom, španielskom trhu však banka čelí väčším tlakom. Začiatkom tohto roka španielska vláda oznámila, že uvalí dočasné dane na banky a energetické firmy, aby pokryla náklady na pomoc rodinám a podnikom s prudko rastúcimi nákladmi na energie a s infláciou. Premiér Pedro Sanchez v parlamente povedal, že nové dane pre veriteľov by mali vygenerovať približne 1,5 miliardy eur ročne a zostanú v platnosti dva roky.