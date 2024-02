Zisk banky Société Générale sa prepadol takmer o dve tretiny

Paríž 8. februára (TASR) - Francúzska banka Société Générale oznámila za 4. kvartál minulého roka pokles čistého zisku takmer o dve tretiny, výsledky však boli lepšie, než predpokladali analytici. Prispeli k tomu signály zotavovania domáceho retailového biznisu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Tretia najväčšia banka vo Francúzsku uviedla, že vo 4. štvrťroku dosiahla čistý zisk 430 miliónov eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená pokles o 60 %. Prekonala však očakávania analytikov, ktorí predpokladali, že čistý zisk dosiahne približne 333 miliónov eur. Prevádzkový zisk zaznamenal 930 miliónov eur a v medziročnom porovnaní klesol o 46,6 %.



Tržby sa znížili takmer o 10 % na 5,96 miliardy eur. Aj v tomto prípade však banka prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s poklesom tržieb na 5,86 miliardy eur.



Société Générale uviedla, že údaje za 4. kvartál ukončili zložitý "prechodný rok," v ktorom výsledky do veľkej miery ovplyvnila nákladná akvizícia spoločnosti LeasePlan, hedgingová politika banky a negatívne prijatie strategického plánu investormi. Banka dodala, že v roku 2024 očakáva rast tržieb, a to minimálne o 5 %.