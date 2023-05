Zisk Best Buy v 1. kvartáli prekonal očakávania trhu

Richfield 25. mája (TASR) - Zisk amerického predajcu elektroniky Best Buy v uplynulom štvrťroku prekonal očakávania trhu.



Čistý zisk sa v 1. kvartáli (do 29. apríla) znížil na 244 miliónov USD (226,24 milióna eur) alebo 1,11 USD na akciu z 341 miliónov USD alebo 1,49 USD na akciu v rovnakom období pred rokom. Upravený čistý zisk na akciu dosiahol 1,15 USD, pričom analytici počítali s 1,11 USD.



Tržby klesli o 11,1 % na 9,47 miliardy USD z 10,65 miliardy USD. Analytici prognózovali tržby na úrovni 9,52 miliardy USD. Porovnateľné tržby sa znížili o 10,1 %, pričom analytici očakávali pokles až o 10,3 %.



Best Buy počíta v prebiehajúcom fiškálnom roku s tržbami v pásme 43,8 miliardy USD až 45,2 miliardy USD a ziskom na akciu v pásme 5,70 USD až 6,50 USD.



Akcie firmy sa v predburzovom obchodovaní posilnili o 4 %.



(1 EUR = 1,0785 USD)