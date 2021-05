Zisk Best Buy za 1. štvrťrok prekonal odhady

New York 27. mája (TASR) - Zisk americkej spoločnosti Best Buy, ktorá je najväčším predajcom elektroniky v USA, v 1. štvrťroku 2021/22 vzrástol viac, ako ekonómovia odhadovali. Prispel k tomu nový balík stimulov, ktorý podporil výdavky domácností v jej obchodoch. Vedenie spoločnosti zároveň zvýšilo odhad tržieb v tomto roku.



Zisk Best Buy za tri mesiac do konca apríla 2021 vzrástol na 595 miliónov USD (486,55 milióna eur), čo predstavuje 2,32 USD na akciu zo 159 miliónov USD alebo 61 centov na akciu v 1. štvrťroku minulého roka. Analytici pritom očakávali, že spoločnosť zarobí 1,37 USD na akciu. Tržby reťazca sa v 1. štvrťroku zvýšili o 36 % na 11,64 miliardy USD z 8,56 miliardy USD vlani.



Best Buy patrí medzi spoločnosti, ktoré najviac profitovali z obmedzení na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Zdravotná kríza totiž prinútila mnohých ľudí, aby pracovali a študovali z domu na diaľku, čo zvýšilo dopyt po notebookoch, webových kamerách a ďalšom počítačovom príslušenstve. Predaj v obchodoch Best Buy podporili aj balík stimulov v USA a nové herné konzoly od spoločností Sony a Microsoft.



Best Buy zvýšil prognózu tržieb za celý rok do konca januára 2022 a najnovšie očakáva zvýšenie tzv. porovnateľného predaja o 3 % až 6 % namiesto ich poklesu o 2 % až rastu o 1 % v predchádzajúcom odhade.